Il primo matrimonio nel metaverso (Di martedì 14 dicembre 2021) Un punto di non ritorno? Negli ultimi giorni, infatti, dagli Stati Uniti è arrivata la notizia del primo matrimonio nel metaverso. Protagonista di questa vicenda una coppia di cittadini americani, Traci e Dave Gagnon, che hanno deciso di utilizzare la realtà virtuale per celebrare le loro nozze. Ovviamente, però, la cerimonia è avvenuta anche in forma “reale”, perché quelle “virtuali” non possono essere considerate legali. Ma questa vicenda deve farci riflettere sulla direzione intrapresa dal mondo, dove gli esseri umani stanno puntando – sempre di più – su una realtà eterea e meno concreta. Almeno negli effetti. LEGGI ANCHE > Horizon Worlds, il primo esperimento tangibile di metaverso di Meta Questa storia del matrimonio nel metaverso è stata raccontata anche dal ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 dicembre 2021) Un punto di non ritorno? Negli ultimi giorni, infatti, dagli Stati Uniti è arrivata la notizia delnel. Protagonista di questa vicenda una coppia di cittadini americani, Traci e Dave Gagnon, che hanno deciso di utilizzare la realtà virtuale per celebrare le loro nozze. Ovviamente, però, la cerimonia è avvenuta anche in forma “reale”, perché quelle “virtuali” non possono essere considerate legali. Ma questa vicenda deve farci riflettere sulla direzione intrapresa dal mondo, dove gli esseri umani stanno puntando – sempre di più – su una realtà eterea e meno concreta. Almeno negli effetti. LEGGI ANCHE > Horizon Worlds, ilesperimento tangibile didi Meta Questa storia delnelè stata raccontata anche dal ...

Advertising

digitech_news : Dalle dirette #Facebook, #Instagram e le videochiamate con #Zoom fino al Sì nel #Metaverso. Sarà questo il #futuro… - nastasya_m17 : RT @xflyawaystew: ??- forse stanno andando a registrare il primo giorno di Ekram in azienda. • non ho Ben capito che hanno ripreso alcune s… - Da_Rory7 : RT @xflyawaystew: ??- forse stanno andando a registrare il primo giorno di Ekram in azienda. • non ho Ben capito che hanno ripreso alcune s… - partodanapoli : @LaFuLinda ecco..un giorno un tedesco in svezia si svegliò è disse: 'questo matrimonio è un veleno'. Uno svedese af… - CatelliRossella : Primo matrimonio sul metaverso, è di una coppia americana - Hi-tech - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : primo matrimonio Fiordaliso, chi è, dove e quando è nata, età, vero nome, marito, figli, le violenze, i reality, la biografia Una volta uscita dal centro per ragazze madri Fiordaliso sposò il padre del suo primo figlio , ma fu un matrimonio violento: 'C'erano le botte. Però, in quel periodo era normale che una donna le ...

Istat, allarme nascite: nuovo minimo storico ...di ordine successivo al primo sono diminuiti del 27,3% nello stesso arco temporale". Dal report emerge anche che "i n un contesto di nascite decrescen ti, quelle che avvengono fuori del matrimonio ...

Primo matrimonio sul metaverso, è di una coppia americana ANSA Nuova Europa Treviso, madre accompagna la figlia all’altare e la sera muore improvvisamente Solo alcune ore prima aveva accompagnato la figlia Manuela all’altare, per il suo matrimonio con Antonino, alla chiesa di Godega. Grande il cordoglio per la scomparsa di Maria Grazia Spallina ...

Istat, allarme nascite: nuovo minimo storico (Teleborsa) - Nel 2020 i nati della popolazione residente sono 404.892, circa 15 mila in meno rispetto al 2019 (-3,6%). Lo rileva l'Istat nel Report "Natalità e fecondità della ...

Una volta uscita dal centro per ragazze madri Fiordaliso sposò il padre del suofiglio , ma fu unviolento: 'C'erano le botte. Però, in quel periodo era normale che una donna le ......di ordine successivo alsono diminuiti del 27,3% nello stesso arco temporale". Dal report emerge anche che "i n un contesto di nascite decrescen ti, quelle che avvengono fuori del...Solo alcune ore prima aveva accompagnato la figlia Manuela all’altare, per il suo matrimonio con Antonino, alla chiesa di Godega. Grande il cordoglio per la scomparsa di Maria Grazia Spallina ...(Teleborsa) - Nel 2020 i nati della popolazione residente sono 404.892, circa 15 mila in meno rispetto al 2019 (-3,6%). Lo rileva l'Istat nel Report "Natalità e fecondità della ...