I Fratelli De Filippo, l’arte di emanciparsi dal padre (Di martedì 14 dicembre 2021) I Fratelli De Filippo diretto da Sergio Rubini conferma l’inesausta, anzi rinnovata attenzione non solo per la straordinaria figura di autore e attore di Eduardo De Filippo, ma insieme a lui di quella grande tradizione teatrale napoletana saldata nel segno dell’appartenenza familiare che lega i tre De Filippo, Eduardo Titina e Peppino, al padre naturale e commediografo Eduardo Scarpetta. Solo nell’ultimo paio d’anni c’è stata l’operazione, ancora in corso, promossa dalla Rai con Picomedia, le tre riletture televisive dirette da Edoardo De Angelis di testi edoardiani, Natale in casa Cupiello, Sabato, domenica e lunedì, e Non ti pago. Poi la chiave intimista del documentario Il Nostro Eduardo, in cui i suoi nipoti hanno aperto l’album dei ricordi familiari ricostruendone un ritratto affettivo e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) IDediretto da Sergio Rubini conferma l’inesausta, anzi rinnovata attenzione non solo per la straordinaria figura di autore e attore di Eduardo De, ma insieme a lui di quella grande tradizione teatrale napoletana saldata nel segno dell’appartenenza familiare che lega i tre De, Eduardo Titina e Peppino, alnaturale e commediografo Eduardo Scarpetta. Solo nell’ultimo paio d’anni c’è stata l’operazione, ancora in corso, promossa dalla Rai con Picomedia, le tre riletture televisive dirette da Edoardo De Angelis di testi edoardiani, Natale in casa Cupiello, Sabato, domenica e lunedì, e Non ti pago. Poi la chiave intimista del documentario Il Nostro Eduardo, in cui i suoi nipoti hanno aperto l’album dei ricordi familiari ricostruendone un ritratto affettivo e ...

