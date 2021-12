**Governo: report 'Il fattore Draghi', per 70% deve restare a palazzo Chigi** (3) (Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) - La "soglia massima tra i 'molto favorevoli' al Green Pass si riscontra nell'elettorato del Pd, con il 59%, seguito da quello di Forza Italia con il 51%. Il minimo si riscontra, come detto, fra gli elettori dei Fratelli d'Italia dove raggiunge il 33%". Per quanto riguarda aree geografiche e titolo di studio: "I contrari al Green Pass sono il 27% dei residenti nelle regioni del Nord-Est e il 24% in quelle del Nord-Ovest, mentre al Sud scendono al 16%, perciò con circa 10 punti di differenza; le persone più colte e in condizione economica migliore sono più favorevoli al Green Pass rispetto alla media; gli uomini sono più favorevoli rispetto alle donne (70% contro il 63%)". Per quanto riguarda la percezione politica di Draghi "gli elettorati del Pd, di Forza Italia e di Azione sono quelli che tendono maggiormente a vedere Draghi come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) - La "soglia massima tra i 'molto favorevoli' al Green Pass si riscontra nell'elettorato del Pd, con il 59%, seguito da quello di Forza Italia con il 51%. Il minimo si riscontra, come detto, fra gli elettori dei Fratelli d'Italia dove raggiunge il 33%". Per quanto riguarda aree geografiche e titolo di studio: "I contrari al Green Pass sono il 27% dei residenti nelle regioni del Nord-Est e il 24% in quelle del Nord-Ovest, mentre al Sud scendono al 16%, perciò con circa 10 punti di differenza; le persone più colte e in condizione economica migliore sono più favorevoli al Green Pass rispetto alla media; gli uomini sono più favorevoli rispetto alle donne (70% contro il 63%)". Per quanto riguarda la percezione politica di"gli elettorati del Pd, di Forza Italia e di Azione sono quelli che tendono maggiormente a vederecome ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Eni, 51 prof a Mattarella contro i 150 mln del governo per stoccare CO2 in mare Intanto il gru… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid: emerge dal report del go… - reportrai3 : 'I collegamenti tra il Partizan e l’International Sports Office vengono dall’amicizia tra il proprietario dell’agen… - Tag43_ita : Anche se è tra le principali cause dell’estinzione di fauna e flora, il climate change non trova spazio nei report… - vecchidf : se uno guarda al report Epicentro dell’ISS e prova ad utilizzare un attimo la testa penso non ci metta molto a capi… -