Genoa agli ottavi di Coppa Italia | Salernitana superata 1-0

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Ilvendica la sconfitta di inizio ottobre in campionato ed elimina ladalla. Finisce 1-0 come era accaduto all’Arechi, ma questa volta festeggiano i rossoblu che con il gol di Ekuban si regalano glidi finale dove incontreranno il Milan. Ampio turnover per entrambi gli allenatori. Shevchenko ritrova Destro dal primo minuto e gli mette affianco Ekuban. Spazio in mediana per Galdames e Portanova, si rivede Sabelli sulla destra. Nel 5-3-2 di Colantuono è Vergani il partner d’attacco di Djuric mentre nella robusta linea difensiva ci sono Delli Carri e Bogdan con Golo, fasce presidiate da Kechrida e Jaroszynski. Molto meglio ilin avvio. Il primo squillo è una conclusione da fuori, potente ma imprecisa, ...

Shevchenko centra la prima vittoria con ilnel match dei sedicesimi di Coppa Italia : l' 1 - 0 maturato faticosamente in casa contro la Salernitana , compagna dei bassifondi della classifica di Serie A, vale il pass per gli ottavi , ...Finalmente festa. Iltrova il primo gol e la prima vittoria dell'era Shevchenko quando conta di più, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La rete di Ekuban al 76' vale la vittoria a Marassi e un pass per la ...Il Genoa ritrova la vittoria in Coppa Italia, nella sfida andata in scena questa sera al Ferraris contro la Salernitana terminata 1-0. Al tecnico Shevchenko basta una vittoria di misura: a decretare ...Prima vittoria sulla panchina del Genoa per Andriy Shevchenko: il Grifone ha superato per 1-0 a Marassi la Salernitana, qualificandosi agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match contro i campani, ...