Ferrero e il bancomat Sampdoria: quei 9 milioni 'prelevati': Ferrero e il bancomat Sampdoria: quei 9 milioni 'prele… - Gazzetta_it : Massimo Ferrero, quei 9 milioni 'prelevati' al bancomat Sampdoria - L'inchiesta di @marcoiaria1 #Gazzettaffari

La Gazzetta dello Sport

D'altronde, l'impresario del cinema Massimonon disponeva di una pepita come la Erg e aveva messo subito in chiaro una cosa: il club dovrà raggiungere l'autosufficienza. I tifosi della ...Secondo quei giudici quelle quattro società erano state utilizzate comee tutte sono fallite?. la difesa alza alte grida, sostenendo cheviene trattato come Toto Riina, perché è ...Lo ha spiegato a Primocanale il dottore commercialista Gianluca Vidal, il trustee (potremmo definirlo il custode unico) del trust Rosan che ingloba la società blucerchiata.Il “custode” della società blucerchiata ha precisato di poter vendere il club “indipendentemente dalla volontà della famiglia Ferrero” ...