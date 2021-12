Elon Musk è la persona dell’anno 2021 secondo il Time (Di martedì 14 dicembre 2021) Il CEO di Tesla e di Space X è la persona dell’anno 2021 secondo il Time. Il motivo? La considerevole influenza di Elon Musk nella società. Elon Musk persona dell’anno secondo il Time. La nota rivista americana ha elevato quella del CEO Tesla e di Space X come la più brillante personalità del 2021. Definito L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 14 dicembre 2021) Il CEO di Tesla e di Space X è lail. Il motivo? La considerevole influenza dinella società.il. La nota rivista americana ha elevato quella del CEO Tesla e di Space X come la più brillantelità del. Definito L'articolo proviene da YesLife.it.

