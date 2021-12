Dalla Formula Uno all’America’s Cup, continua la sfida tra Mercedes e Red Bull (Di martedì 14 dicembre 2021) La sfida tra Red Bull e Mercedes passa dalle piste della Formula Uno all’America’s Cup. A Ginevra, infatti, dopo la conquista del Mondiale da parte di Verstappen, è stato definitivamente formalizzato il ritorno del team Alinghi, giusto in tempo per la competizione velistica più importante di tutte. La novità è che il team, guidato da Ernesto Bertarelli, può contare sulla sponsorizzazione tecnica di Red Bull: si chiamerà Alinghi Red Bull Racing. La collaborazione fra i due team è stata ben illustrata da Horner, team manager della Red Bull, in conferenza stampa. «Prenderemo il DNA della F1 e lo useremo all’interno della barca», ha detto. «Affronteremo Mercedes e Ineos in acqua, e forse anche Ferrari». Sì, Mercedes e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Latra Redpassa dalle piste dellaUnoCup. A Ginevra, infatti, dopo la conquista del Mondiale da parte di Verstappen, è stato definitivamente formalizzato il ritorno del team Alinghi, giusto in tempo per la competizione velistica più importante di tutte. La novità è che il team, guidato da Ernesto Bertarelli, può contare sulla sponsorizzazione tecnica di Red: si chiamerà Alinghi RedRacing. La collaborazione fra i due team è stata ben illustrata da Horner, team manager della Red, in conferenza stampa. «Prenderemo il DNA della F1 e lo useremo all’interno della barca», ha detto. «Affronteremoe Ineos in acqua, e forse anche Ferrari». Sì,e ...

