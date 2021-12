Covid | Malpezzi Pd | ' stato di emergenza per intervenire meglio e dare più sicurezza'

(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Noi diciamo che non dobbiamo far passare al Paese quello che ha passato ad inizio" e quindi "tutte le misure che ci aiutano a preservare il Paese le dobbiamo mettere in atto". Lo ha detto Simona, presidente dei senatori Pd, ad Agorà a proposito della proroga dellodiper il. Con lodi"non è stata tolta libertà a nessuno, c'è stata più libertà di agire e. E' una questione di", ha sottolineato la. "Misure come le apertura ragionate o incrementare la campagna vaccinale consentono all'Italia di reagire in modo diverso rispetto ad altri Paesi, dove si è lasciato correre senza aver mantenuto i livelli minimi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Malpezzi

Affaritaliani.it

...promesso che il vaccino avrebbe prevenuto malattia grave e morte da, come è stato. Consentendo al sistema sanitario nazionale di non collassare di fronte all'emergenza. Green pass,: '..., a è scontro tra Simona(capogruppo Pd in Senato) e Giovanni Donzelli (deputato di Fratelli d'Italia). Si parla dell'attuale situazione epidemiologica in tutta Europa e delle misure ...Roma, 14 dic (Adnkronos) – “Noi diciamo che non dobbiamo far passare al Paese quello che ha passato ad inizio emergenza” e quindi “tutte le misure che ci aiutano a preservare il Paese le dobbiamo mett ...Roma, 9 dic. "Questa legislatura deve arrivare alla sua scadenza naturale: non possiamo rischiare di rimanere senza un governo autorevole nei prossimi mesi che ...