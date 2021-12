Covid | l' Oms | Tsunami di contagi | i governi agiscano ora

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms

Il mondo è di fronte a 'uno tsunami di contagi nel mondo, sia per la variante Delta sia per quella Omicron'. Lo ha detto la responsabile tecnica per la pandemia didell', Maria van Kerkhove. 'Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire', ha sottolineato. 'Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, incentivate ...... sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron": così la responsabile tecnica per la pandemia didell', Maria van Kerkhove , in un'intervista al quotidiano ...Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’OMS: “Siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per ...Il nostro Paese inserito nella lista di quelli a più alto rischio. L'Oms: "Tsunami di casi, i governi agiscano ora" ...