Covid Italia, Speranza: oggi in Cdm ulteriori scelte sull'emergenza (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dicembre 2021 - "oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo". E' l'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al seminario 'La casa come ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dicembre 2021 - "in Cdm ci sarannoche stiamo vivendo". E' l'annuncio del ministro della Salute Roberto, intervenendo al seminario 'La casa come ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, Speranza: oggi in Cdm ulteriori scelte sull'emergenza Ieri mezzo milione di dosi di vaccino anti - Covid inoculate. In totale sono state superate i 100 milioni di dosi di vaccino somministrate. E anche per le prime dosi, nelle ultime settimane ce ne ...

"Vacciniamo i nostri bambini, meritano una vita normale" ... ma soprattutto intanto le agenzie regolatorie che autorizzano la distribuzione di farmaci in Europa e in Italia hanno aperto alla possibilità di vaccinare contro il Covid - 19 anche la fascia d'età ...

Covid, news. Speranza: 450mila prime dosi in ultime settimane. In Cdm nuove misure. LIVE Sky Tg24 Covid: Boccia (Pd), 'proroga emergenza sacrosanta, destre ancora divise' "Il Covid-19 non sparisce se non rinnoviamo lo stato di emergenza. È ancora tra noi e le istituzioni territoriali devono avere la possibilità di curare tutti e intervenire in maniera rapida ed ...

Una convenzione tra la Regione Sardegna e il Comune di Sassari per l'uso della rete radio regionale La convenzione verrà stipulata tra la Direzione generale della Protezione civile e il Comune di Sassari, prevede una sperimentazione di due anni con una spesa complessiva della Regione di 130mila euro ...

