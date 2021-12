Calciomercato Sampdoria: Stramaccioni vuole Yoshida in Qatar (Di martedì 14 dicembre 2021) Calciomercato Sampdoria: ricca offerta per Maya Yoshida dal Qatar. Le ultime novità sul futuro del difensore giapponese L’Al-Gharafa, club allenato da Andrea Stramaccioni, ha messo nel mirino il difensore della Sampdoria Maya Yoshida. Il club Qatariota ha presentato una ricca offerta al capitano del Giappone, che al momento non è convinto. L’operazione rimane difficile, ma la squadra di Stramaccioni ci sta provando. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, noto esperto di Calciomercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021): ricca offerta per Mayadal. Le ultime novità sul futuro del difensore giapponese L’Al-Gharafa, club allenato da Andrea, ha messo nel mirino il difensore dellaMaya. Il clubiota ha presentato una ricca offerta al capitano del Giappone, che al momento non è convinto. L’operazione rimane difficile, ma la squadra dici sta provando. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, noto esperto di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

