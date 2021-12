Cagliari vs Cittadella: pronostico e dove vederla (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Cagliari riprende domani mercoledì 15 dicembre la sua campagna di Coppa Italia contro il Cittadella, dopo una striscia di nove vittorie consecutive in Serie A. Nel frattempo, gli ospiti fanno la trasferta alla Sardegna Arena al settimo posto in Serie B, conseguenza di una serie di sette vittorie consecutive. Il calcio di inizio di Cagliari vs Cittadella è previsto alle 18 Prepartita Cagliari vs Cittadella: a che punto sono le due squadre? Dopo aver trascorso gran parte della stagione a languire nella zona retrocessione di Serie A, il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri sarà abbastanza contento di una partita lontana dalle pressioni della massima serie. Tuttavia, il veterano italiano sa che non può permettersi l’ennesimo risultato deludente con la sua unica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilriprende domani mercoledì 15 dicembre la sua campagna di Coppa Italia contro il, dopo una striscia di nove vittorie consecutive in Serie A. Nel frattempo, gli ospiti fanno la trasferta alla Sardegna Arena al settimo posto in Serie B, conseguenza di una serie di sette vittorie consecutive. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre? Dopo aver trascorso gran parte della stagione a languire nella zona retrocessione di Serie A, il tecnico delWalter Mazzarri sarà abbastanza contento di una partita lontana dalle pressioni della massima serie. Tuttavia, il veterano italiano sa che non può permettersi l’ennesimo risultato deludente con la sua unica ...

Advertising

periodicodaily : Cagliari vs Cittadella: pronostico e dove vederla #CoppaItalia #CagliariCittadella #15dicembre - CentotrentunoC : #cagliaricittadella ?? il match di domani in #coppaitalia contro il #cittadella è una gara da non sbagliare per gli… - infobetting : Cagliari-Cittadella (coppa Italia, 15 dicembre ore 18:00): formazioni, - CentotrentunoC : L’AVVERSARIO ?????? ??Le parole del direttore generale del #Cittadella, Stefano #Marchetti, sull’impegno in… - psb_original : Cittadella, Marchetti: 'Stagione fin qui bella, giocare a Cagliari un riconoscimento' #SerieB -