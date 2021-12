Arsenal - West Ham, equilibrio nel derby di Londra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il turno infrasettimanale di Premier League prosegue mercoledì con il derby di Londra tra Arsenal e West Ham. La squadra di Arteta fin qui ha fatto molto bene in casa (6 vittorie, un pari e una ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il turno infrasettimanale di Premier League prosegue mercoledì con ilditraHam. La squadra di Arteta fin qui ha fatto molto bene in casa (6 vittorie, un pari e una ...

Advertising

notiziasportiva : Il big match del turno infrasettimanale di #PremierLeague vede scontrarsi all’Emirates #Arsenal e #WestHam. - ClockEndItalia : ??????: ??'?????????????????? | ?????????????? ?? ???????? ?????? ??? La Conferenza Stampa ?? L'Avversario ?? Casa Arsenal ?? Il Duello Chiave… - agritu_toscana : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Arsenal: 'Per motivi disciplinari, #Aubameyang non sarà più capitano della squadra. E non è convocato per la… - jhoan_gr : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Arsenal: 'Per motivi disciplinari, #Aubameyang non sarà più capitano della squadra. E non è convocato per la… - yutomanga : RT @calcioinglese: Comunicato pesante dell'Arsenal: a Pierre-Emerick Aubameyang è stata tolta la fascia di capitano dell'Arsenal e non sarà… -