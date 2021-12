Alex Belli squalificato al Grande Fratello Vip 2021 | la questione bestemmia di Soleil dimenticata

(Di martedì 14 dicembre 2021)alVipe Alfonso Signorini finisce nuovamente sotto accusa. Il conduttore ieri sera ha tenuto il timone della trasmissione facendo finta che le polemiche suSorge e la presuntanon esistano con buona pace di Stefano Bettarini e Filippo Nardi che sui social continuano a ribadire il concetto dei due pesi e due misure. Ieri sera tutto è passato in secondo piano soprattutto perché Alfonso Signorini ha avuto modo di battere ancora sul triangolo formato da, Delia Duran eSorge. Quando quest’ultima ha nuovamente inveito contro l’attore perché sicura che ci sia dell’altro tra loro, ecco il colpo di scena....

Advertising

Elisa60388018 : RT @lapinuccia88: Mi sveglio e leggo che Alex Belli detto Egoman è uscito dalla casa... #gfvip - lapinuccia88 : Mi sveglio e leggo che Alex Belli detto Egoman è uscito dalla casa... #gfvip - karamelcomet : RT @portamivialou: Croccantino che imita Alex Belli mi sento male - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: COMUNQUE ALEX BELLI MAI PIù IN UN REALITY. GRAZIE. SOLO A ZAPPARE. GRAZIE. #GFVIP - GinGin1901 : RT @LorisAcquaviva_: Santa Lucia ci ha fatto la grazia. 13 dicembre,festa della Liberazione di tutti noi. “Alex Belli fuori dai coglioni” ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Grande Fratello Vip, fine del triangolo,squalificato esce con Delia. Soleil: 'Quello innamorato è lui' . Il confronto tanto atteso è avvenuto con un epilogo inatteso. L'attore e quindi è costretto ad abbandonare il gioco. Leggi ...Mentre lei è sempre più coinvolta dal rapporto con, in un film insieme a Brooke Logan di Beautiful, Antinolfi ha deciso di voler fare il nome di Soleil alle Nomination di questa sera. ...L'attore ha ammesso di avere un rapporto libero con la moglie, che nel frattempo si è consolata tra le braccia di un misterioso uomo. Un amore libero che comprende la frequentazione di altre persone, ...Le ultime ore per Alex sono state molto difficili, tanto da aver vissuto una vera e propria crisi di pianto dopo un nuovo bacio con Soleil Sorge. GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge ricevono un aereo: c ...