Volano ancora gli stracci tra Ida Platano e Diego Tavani a Uomini e Donne. Commento puntata 13 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Ida Platano intrattiene il pubblico di Uomini e Donne, da anni con le sue vicende amorose. Con Riccardo Guarnieri è stato amore a prima vista, trasformatosi, poi, in una lunga soap opera televisiva, con tanto di partecipazione a Temptation Island. Ma se il Cavaliere pugliese sembrava il peggio, nell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, Ida Platano, sta conoscendo degli Uomini davvero incommentabili. Prima Marcello Messina e dopo Diego Tavani, la Dama sembra essere diventata il bersaglio di chi è in cerca di un po' di visibilità nel dating show. Anche nella puntata del 13 dicembre Ida Platano ha continuato la bagarre con Diego Tavani, ...

