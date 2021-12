Variante Omicron, primo morto oggi in Gb (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è un primo morto per la Variante Omicron oggi nel Regno Unito. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato la morte di almeno una persona contagiata con la Variante. “Purtroppo Omicron sta causando ospedalizzazioni e purtroppo è confermato che almeno un paziente con Omicron è morto”, ha dichiarato Johnson durante una visita a un centro di vaccinazione vicino Paddington, a Londra. “Quindi penso che l’idea che questa sia in qualche modo una versione più lieve del virus debba essere messa da parte e riconoscere semplicemente il ritmo con cui accelera tra la popolazione” spiega. “La cosa migliore che possiamo fare è il booster” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è unper lanel Regno Unito. Ilministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato la morte di almeno una persona contagiata con la. “Purtropposta causando ospedalizzazioni e purtroppo è confermato che almeno un paziente con”, ha dichiarato Johnson durante una visita a un centro di vaccinazione vicino Paddington, a Londra. “Quindi penso che l’idea che questa sia in qualche modo una versione più lieve del virus debba essere messa da parte e riconoscere semplicemente il ritmo con cui accelera tra la popolazione” spiega. “La cosa migliore che possiamo fare è il booster” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RobertoBurioni : Se questi dati MOLTO preliminari fossero confermati significherebbe che la variante omicron di SARS-CoV-2 è uno dei… - chetempochefa : 'E' notizia di questi giorni la presenza di questa Variante Omicron di cui sappiamo ancora poco, ma una delle poche… - SkyTG24 : La variante #Omicron del #coronavirus spaventa il Regno Unito. Il Paese ha deciso di alzare il livello di allerta d… - FrancescoPonzin : RT @mante: Due dubbi sulla variante omicron in Italia. La stiamo sequenziando o no? Dai pochi dati disponibili sembrerebbe, come al solit… - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Prima vittima della variante Omicron nel Regno Unito -