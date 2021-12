Un Professore e quella criptica, timida, accennata storia gay – Le differenze con la versione spagnola (Foto) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un Professore - Nicolas Maupas e Damiano Gavino L’avanguardia sì, ma senza esagerare. Così potremmo riassumere la scelta messa in atto dalla Rai nel realizzare Un Professore, fiction ispirata alla catalana Merlì che racconta la vita di un docente di filosofia sui generis e, soprattutto, quelle dei suoi allievi, alle prese con i tipici problemi dell’adolescenza. Se nel format originale tutto viene mostrato con audacia, soprattutto la storia d’amore gay tra il figlio del Professore e un suo compagno di scuola, nella versione italiana – perfetta per il pubblico agée dell’ammiraglia – è tutto edulcorato, accennato, dedotto. Tanto che, dopo aver visto la quinta puntata di giovedì sera, quasi ci si domanda: ma Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino) si sono solo baciati o hanno consumato un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un- Nicolas Maupas e Damiano Gavino L’avanguardia sì, ma senza esagerare. Così potremmo riassumere la scelta messa in atto dalla Rai nel realizzare Un, fiction ispirata alla catalana Merlì che racconta la vita di un docente di filosofia sui generis e, soprattutto, quelle dei suoi allievi, alle prese con i tipici problemi dell’adolescenza. Se nel format originale tutto viene mostrato con audacia, soprattutto lad’amore gay tra il figlio dele un suo compagno di scuola, nellaitaliana – perfetta per il pubblico agée dell’ammiraglia – è tutto edulcorato, accennato, dedotto. Tanto che, dopo aver visto la quinta puntata di giovedì sera, quasi ci si domanda: ma Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino) si sono solo baciati o hanno consumato un ...

