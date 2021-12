Un giovane si è fatto esplodere in una scuola ortodossa a Serpukhov in Russia ferendo 7 bambini – Il video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un ragazzo di meno di 18 anni è entrato nella scuola di un convento ortodosso a Serpukhov, 100 chilometri a sud di Mosca, per far esplodere un ordigno rudimentale ferendo sette bambini. L’aggressore, secondo fonti investigative, sarebbe morto. Uno dei feriti è stato ricoverato per lesioni agli arti. Gli altri sei sono fuori pericolo. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta. La polizia ha detto che il ragazzo si è fatto saltare in aria. All’agenzia di stampa Tass il servizio stampa della Direzione principale del Ministero dell’Interno russo per la regione di Mosca ha detto che «un diplomato di 18 anni è entrato nell’edificio di una scuola ortodossa russa vicino al convento Vvedensky Vladychny della città di Serpukhov e ha innescato ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un ragazzo di meno di 18 anni è entrato nelladi un convento ortodosso a, 100 chilometri a sud di Mosca, per farun ordigno rudimentalesette. L’aggressore, secondo fonti investigative, sarebbe morto. Uno dei feriti è stato ricoverato per lesioni agli arti. Gli altri sei sono fuori pericolo. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta. La polizia ha detto che il ragazzo si èsaltare in aria. All’agenzia di stampa Tass il servizio stampa della Direzione principale del Ministero dell’Interno russo per la regione di Mosca ha detto che «un diplomato di 18 anni è entrato nell’edificio di unarussa vicino al convento Vvedensky Vladychny della città die ha innescato ...

