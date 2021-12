Uefa | errore incredibile | sbaglia le avversarie dell’Atletico | sorteggio da ripetere? VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Caos nel contesto delper gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Andrey Arshavin ha abbinato Manchester United e Villarreal, commettendo un, il quale però non dipendeva da una leggerezza personale. Gli organizzatori, infatti, hanno inserito il Liverpool come possibile avversariaMadrid, opzione non possibile, in quanto squadredurante i gironi (stesso raggruppamento del Milan). Nella stessa circostanza, Manchester United escluso, in quanto scambiato per l’appunto con il Liverpool. Grande confusione e possibile grave danno per le società, seppur con tentativo di riparare immediato, con l’Atletico Madrid ad appellarsi immediatamente alla Giustizia con un ricorso annunciato a pochi minuti dal termine del. Di seguito il ...