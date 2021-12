Quirinale | Salvini chiama i leader | Confronto dopo Manovra

Advertising

NicolaPorro : ?? Le dosi che mancano, l’appello di Salvini per il Quirinale e il caro bollette anche sull’acqua. Questo e altro ne… - fattoquotidiano : RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] - fattoquotidiano : Alla chiusura di Atreju la leader FdI fa l’identikit del futuro presidente. E si candida alla guida del centrodestr… - MarracinoD : RT @M49liberorso: Quirinale, Salvini: 'Berlusconi un candidato vero, sarà il nostro regalo di Natale agli italiani'. Non ti disturbare, è c… - BCooperlo : L'elezione del PDR è a fine gennaio. Che cazzo di regalo di Natale è? -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

...sottolineano dalla Lega per, l'obiettivo è duplice: "valorizzare il ruolo del centrodestra e della Lega in particolare, mai così 'pesanti' in vista della scelta dell'inquilino del, ...Il leader leghista ha avviato i contatti per aprire il tavolo annunciato nei giorni scorsi: 'impegno per tenere unito il centrodestra, ma è necessario allargare il dibattito anche agli altri'Roma, 13 dic. (LaPresse) - In serata, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha contattato anche Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Philipp Achammer, ...Roma, 13 dic. (LaPresse) - Prima la manovra, con l’esigenza di abbassare le tasse e tamponare il drammatico caro-bollette, poi il Quirinale. La priorità di ...