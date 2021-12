Quirinale | gli espulsi dal M5S terrorizzano Conte | “Con Casaleggio e Di Battista possiamo fare grandi cose”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Manovre in corso nella frastagliata galassia degli ex grillini. Se, da una parte, i parlamentari 5 Stelleper non aver votato la fiducia al governo Draghi hanno dato vita alla componente ‘Alternativa’ (che alla Camera conta 16 deputati), dall’altra ci sono ex big pentastellati in cerca di ‘autore‘, pronti a costruire la loro nuova casa. Si tratta del presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, dell’ex ministra per il Sud Barbara Lezzi e della presidente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama Vilma Moronese, organizzatori dell’evento “Mettiamo insieme le idee, incontro fra cittadini” in programma stasera presso il locale Largo Venue. “L’obiettivo? Cerchiamo di aggregare, perché bisogna incominciare a ragionare su un nuovo soggetto politico. Torniamo apolitica fuori, tra la gente”, spiega all’Adnkronos la senatrice Lezzi. Il ...

Salvini ha parlato - traaltri - con Silvio Berlusconi e ha incontrato Giovanni Toti) Berlusconi si muove per sedurre quei 30 - 40 voti del gruppo Misto che unendosi al centrodestra a ranghi ...L'asso di Draghi per il. Così incastra i partiti sullo stato d'emergenza 'Un nome per il Colle? No, se invitoaltri all'ascolto e al confronto, e arrivo col mio nome non mi sembra la ...Roma, 13 dic. (LaPresse) - "Lo sa anche Berlusconi: non bastano i voti del centrodestra eleggerlo al Colle. Serviranno dei voti del Pd o del M5S ed è anche ...A ciascuno il suo. Dopo l'addio al Movimento 5 Stelle, ormai tra gli ex la sfida è a chi peserà di più con il suo nuovo partito. Se da un lato Alessandro Di Battista ha già dato vita a una serie di in ...