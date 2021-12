Omicron | l’esperta sudafricana insiste | “Lo studio da un mese | dà sintomi lievi”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci vuole calma e sangue freddo. Soprattutto con, di cui conosciamo l’incredibile mutazione ma non ancora i suoi effetti reali su quello che ci interessa di più: la capacità, o meno, di provocare la malattia Covid. Alla Lbc è intervenuto il capo della South African Medical Association, quella dottoressa Angelique Coetzee che ha “scoperto” la variante”, la quale dopo aver passato una trattare pazienti infettati daha ribadito che si tratta di una variante “lieve”. Precisando che l’Occidente ha reagito in maniera spropositata all’insorgere della mutazione. Ricorderete i fatti: il Sudafrica scova, informa il mondo di questa nuova variante e gli Stati di mezzo mondo, come ringraziamento, chiudono i voli isolano Johannesburg. Il tutto, ovviamente, senza conoscere ancora bene gli effetti della ...