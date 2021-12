Nuova Zelanda:pagato da no vax per farsi vaccinare al posto loro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un uomo in Nuova Zelanda si sarebbe fatto pagare per ricevere il vaccino anti - Covid al posto di persone no vax e sarebbe arrivato a farsi iniettare dieci dosi in un solo giorno. Lo riporta il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un uomo insi sarebbe fatto pagare per ricevere il vaccino anti - Covid aldi persone no vax e sarebbe arrivato ainiettare dieci dosi in un solo giorno. Lo riporta il ...

