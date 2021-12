Natale | salmone norvegese un alimento sano e sostenibile da portare a tavola

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilè un prodottodanelle prossime festività natalizie, essendo molto apprezzato anche in Italia. Un valore importante, la salubrità di questo pesce, garantita dal marchio “Seafood From Norway” che rappresenta il simbolo di origine e qualità di tutti i prodotti ittici norvegesi sia pescati che allevati in manieranelle acque fredde e limpide della Norvegia, grazie all’esperienza secolare nella pesca e nella lavorazione del pesce unita alle tecnologie più moderne. Una particolarità delè che è praticamente l’unico pesce che può essere consumato crudo senza bisogno di essere abbattuto precedentemente in quanto le procedure standard di produzione e ...

È dunque sicuro mangiare il salmone d'allevamento crudo, come nel sushi, senza un precedente abbattimento. La Norvegia investe notevoli risorse nell'allevamento del salmone, risultato di un programma ... Il salmone norvegese è un prodotto sano e sostenibile da portare a tavola nelle prossime festività natalizie, essendo molto apprezzato anche in ...