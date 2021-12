Lo scandalo sessuale della “cantera” del Barca: responsabile accusato di molestie su bambini delle elementari (Di lunedì 13 dicembre 2021) La leggendaria “cantera” del Barcellona, sconvolta da uno scandalo sessuale. L’ex responsabile del settore giovanile blaugrana, Albert Benaiges, è accusato da oltre 60 ex studenti di una scuola pubblica elementare nella quale lavorava di abusi sessuali. L’uomo, che oggi ha 71 anni, e che dal 1991 al 2011 è stato un elemento chiave delle giovanili del Barca, è indagato dalle autorità spagnole a seguito della pubblicazione delle accuse da parte di Ara, un quotidiano catalano. Lui ha negato comportamento impropri e respinto le accuse, e per ora non ci sarebbero denunce di abusi da parte dei giocatori del Barcellona. Benaiges si è dimesso la scorsa settimana per motivi personali, che molti ora riconducono proprio allo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) La leggendaria “” del Barcellona, sconvolta da uno. L’exdel settore giovanile blaugrana, Albert Benaiges, èda oltre 60 ex studenti di una scuola pubblica elementare nella quale lavorava di abusi sessuali. L’uomo, che oggi ha 71 anni, e che dal 1991 al 2011 è stato un elemento chiavegiovanili del, è indagato dalle autorità spagnole a seguitopubblicazioneaccuse da parte di Ara, un quotidiano catalano. Lui ha negato comportamento impropri e respinto le accuse, e per ora non ci sarebbero denunce di abusi da parte dei giocatori del Barcellona. Benaiges si è dimesso la scorsa settimana per motivi personali, che molti ora riconducono proprio allo ...

ilriformista : L’episodio di #GretaBeccaglia ha scoperchiato il vaso di Pandora in #Rai: nel mirino finisce #Ranucci di #Report, c… - napolista : Lo scandalo sessuale della “cantera” del #Barca: responsabile accusato di molestie su bambini delle elementari Alb… - Paola_zrz : RT @Atreju2021: #Atreju21 @mauroplati: “Il vero scandalo è l’#uteroinaffitto. Io non penso che gli omosessuali siano come i panda. La socie… - cardella42 : RT @Atreju2021: #Atreju21 @mauroplati: “Il vero scandalo è l’#uteroinaffitto. Io non penso che gli omosessuali siano come i panda. La socie… - Atreju2021 : RT @Atreju2021: #Atreju21 @mauroplati: “Il vero scandalo è l’#uteroinaffitto. Io non penso che gli omosessuali siano come i panda. La socie… -