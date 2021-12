La Roma riparte, 2-0 allo Spezia con Smalling-Ibanez (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - La Roma riparte dopo due ko consecutivi e vince in casa con lo Spezia 2-0. Decidono le reti dei due difensori Smalling ed Ibanez, una per tempo, nate da due situazioni di calcio d'angolo. La squadra di Mourinho riagguanta la Juve a quota 28 punti, tornando a -2 dal quinto posto della Fiorentina. Undicesima sconfitta in campionato per gli uomini di Motta, che restano due lunghezze sopra la zona retrocessione. Pronti via e i giallorossi passano subito avanti con il colpo di testa di Smalling, che non può sbagliare sotto porta sulla sponda aerea di Abraham dopo il corner di Veretout. La squadra di Mourinho resta in totale controllo del match e al 25' sfiora il raddoppio con Vina, murato da un ottimo intervento in tuffo di Provedel. ... Leggi su agi (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Ladopo due ko consecutivi e vince in casa con lo2-0. Decidono le reti dei due difensoried, una per tempo, nate da due situazioni di calcio d'angolo. La squadra di Mourinho riagguanta la Juve a quota 28 punti, tornando a -2 dal quinto posto della Fiorentina. Undicesima sconfitta in campionato per gli uomini di Motta, che restano due lunghezze sopra la zona retrocessione. Pronti via e i girossi passano subito avanti con il colpo di testa di, che non può sbagliare sotto porta sulla sponda aerea di Abraham dopo il corner di Veretout. La squadra di Mourinho resta in totale controllo del match e al 25' sfiora il raddoppio con Vina, murato da un ottimo intervento in tuffo di Provedel. ...

