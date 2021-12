Juventus, non solo Ramsey: un altro centrocampista può lasciare a gennaio! (Di lunedì 13 dicembre 2021) In casa bianconera si pensa già al mercato per colmare dei vuoti nella rosa, soprattutto nel reparto di centrocampo. Rabiot Bentancur Ramsey Mercato Ramsey ormai da tempo fuori dal progetto di Allegri, ora si aggiungono anche Arthur e Bentancur alla lista dei giocatori trasferibili. Ma non finisce qui perché in caso di offerte la società valuterà anche il trasferimento di Adrien Rabiot, che non ha ancora convinto a pieno e la Juve ha bisogno di fare cassa e di giocatori pronti. Fonte Nicolò Schira. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) In casa bianconera si pensa già al mercato per colmare dei vuoti nella rosa, soprattutto nel reparto di centrocampo. Rabiot BentancurMercatoormai da tempo fuori dal progetto di Allegri, ora si aggiungono anche Arthur e Bentancur alla lista dei giocatori trasferibili. Ma non finisce qui perché in caso di offerte la società valuterà anche il trasferimento di Adrien Rabiot, che non ha ancora convinto a pieno e la Juve ha bisogno di fare cassa e di giocatori pronti. Fonte Nicolò Schira. Daniele Scrazzolo

