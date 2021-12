In scena a Coreglia lo spettacolo ' Canto di Natale'

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Per info e prenotazioni: 0583.78152, interno 4; i.pellegrini@comune..lu.it. Per accedere al teatro è necessario il Green Pass rafforzato.

Proseguono gli appuntamenti natalizi aAntelminelli. Sabato 18 dicembre, alle 21, al Teatro "A. Bambi" di, andrà in"A Christmas Carol - Canto di Natale", uno spettacolo musicale liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens. La storia è raccontata con delicatezza, come una ...Bambi" diAntelminelli, voluta dall'amministrazione comunale e organizzata in ... Manzoni, Renzo e Lucia, una Lombardia "spagnoleggiante": inuna storia ben nota ma riscritta, e riletta, ...coreglia. Rileggere e riscrivere, i classici, dare loro una veste moderna e attuale per comprenderli meglio. Prosegue oggi alle 21, la stagione teatrale al teatro Bambi di Coreglia Antelminelli: sul p ...COREGLIA - Tanti appuntamenti per le festività natalizie a Coreglia Antelminelli: dal 12 dicembre al 2 gennaio la comunità si prepara a festeggiare ...