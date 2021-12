Il primo trionfo di Super Max Verstappen (Di lunedì 13 dicembre 2021) Al termine di una gara estenuante, Max Verstappen ha conquistato il suo primo titolo iridato. L’olandese ha coronato così una stagione perfetta, arricchita dal trionfo ai danni di Lewis Hamilton. GP Abu Dhabi: Verstappen campione 2021 all’ultimo giro Max Verstappen meritava la vittoria? Tutto sembrava scritto a soli due giri dal termine del Gran Premio di Abu Dhabi. Lewis Hamilton, dopo una gara di controllo e dominio, si avviava verso la conquista dell’ottavo titolo in carriera. Max Verstappen lo seguiva a circa 11 secondi di distacco dopo un gp ricco di difficoltà derivanti dall’assetto sbagliato della vettura. La safety car provocata dall’impatto di Latifi però ha cambiato tutto e in un solo giro il titolo è passato nelle mani dell’olandese che non ha sbagliato il match ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Al termine di una gara estenuante, Maxha conquistato il suotitolo iridato. L’olandese ha coronato così una stagione perfetta, arricchita dalai danni di Lewis Hamilton. GP Abu Dhabi:campione 2021 all’ultimo giro Maxmeritava la vittoria? Tutto sembrava scritto a soli due giri dal termine del Gran Premio di Abu Dhabi. Lewis Hamilton, dopo una gara di controllo e dominio, si avviava verso la conquista dell’ottavo titolo in carriera. Maxlo seguiva a circa 11 secondi di distacco dopo un gp ricco di difficoltà derivanti dall’assetto sbagliato della vettura. La safety car provocata dall’impatto di Latifi però ha cambiato tutto e in un solo giro il titolo è passato nelle mani dell’olandese che non ha sbagliato il match ...

