Il No vax che muore a 39 anni: «Riposa in pace amico mio, il Covid non esiste?» (Di lunedì 13 dicembre 2021) L.M., piccolo imprenditore, è morto a 39 anni all'ospedale Santa Chiara di Trento per le complicazioni da Covid-19. Ma fino all'ultimo non si è arreso: sul suo profilo Facebook paragonava la mascherina alla museruola e aveva pubblicato post sarcastici sul Green pass. Tanto che un suo amico ha voluto condividere un pensiero per lui: «Riposa in pace amico mio, il Covid non esiste vero?». La sorella dell'uomo morto, che appoggia le cure domiciliari, ha risposto: «Anche se si fosse fatto 10 vaccini mio fratello sarebbe morto lo stesso per i suoi problemi di salute. Covid o non Covid, se ne è andato». In seguito l'intero post è stato cancellato. L'uomo, con gravi problemi di salute pregressi, aveva scelto di non ...

