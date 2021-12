Grande Fratello Vip 2021, streaming gratis e diretta tv Canale 5? Dove vedere puntata lunedì 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) lunedì 13 dicembre, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Anche in questa edizione il conduttore è Alfonso Signorini con al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. La puntata di questa sera si preannuncia molto interessante, si tornerà a parlare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello 16, le anticipazioni della casa Anticipazioni Grande Fratello Vip, decima puntata Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata 29 gennaio, l’incontro tra Zenga e il papà ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 13 dicembre 2021)13, alle ore 21.35 dopo “Striscia la Notizia”, andrà in onda una nuovadelVip. Anche in questa edizione il conduttore è Alfonso Signorini con al suo fianco Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Ladi questa sera si preannuncia molto interessante, si tornerà a parlare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::16, le anticipazioni della casa AnticipazioniVip, decimaAnticipazioniVip,29 gennaio, l’incontro tra Zenga e il papà ...

Advertising

chetempochefa : 'Domenica prossima un grosso vip lascia Rai3 ed entra nella casa del Grande Fratello. Kabir di chi si tratta?'… - Stefani77713762 : Quest'anno non Grande Fratello ma Grande Finzione?? non voglio pensarlo ma niente niente che la redazione ha capito… - Gianmar25802809 : #gfvip solo alex poteva far diventare grande fratello una soap con la complicità di sole,mai vista una sceneggiatura cosi brutta e trash ?? - nontelodicoo : Penso che questo sia il grande fratello più finto della storia del grande fratello #Gfvip - miabos5 : @GrandeFratello Signori del grande fratello. Soleil e tutto concesso. A bestemmiato come gli altri, e voi. Come se… -