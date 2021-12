Gli auguri di Elisabetta Canalis al marito Brian Perri: “Sei il nostro eroe” (Di lunedì 13 dicembre 2021) La showgirl ha pubblicato su Instagram una serie di dolcissimi scatti per festeggiare il 54esimo compleanno del chirurgo. I due sono sposati dal 2014 e hanno una figlia, Skyler Eva. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) La showgirl ha pubblicato su Instagram una serie di dolcissimi scatti per festeggiare il 54esimo compleanno del chirurgo. I due sono sposati dal 2014 e hanno una figlia, Skyler Eva. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Pontifex_it : Oggi desidero fare gli auguri a Caritas Internationalis per il suo 70esimo anniversario. Continuate a testimoniare… - borghi_claudio : Domani sarò a Siena per gli auguri di natale di @ConfidToscSud e per salutare sezione Lega e community (appuntament… - Azzurri : Gli #Azzurri nell’hotel delle #NottiMagiche per scambiarsi gli auguri di Natale ???? #Nazionale #VivoAzzurro - Terzobinarioit : Capitaneria di porto, al nuovo comandante gli auguri del sindaco di Montalto - HONEVUS : a taylor non interessa minimamente del suo compleanno e non le interessa neanche che circa mezzo mondo le sta facen… -