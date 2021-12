(Di lunedì 13 dicembre 2021)Antinolfi èper ladel Grande Fratello Vip 6 di stasera. Il suo obiettivo è uno solo: vendicarsi diSorge.ha preparato il discorso con Miriana Tutto èha pronta la sua “nomination bomba” che smaschereràquale “persona che sa solo denigrare il prossimo”. Durante la preparazione per la cena di ieri sera, il playboy napoletano che ha fatto battere il cuore perfino a Belen Rodriguez, ha deciso che farà fare una brutta figura alla sua ex italoamerica.: “domani sera spero di andare in superled e faccio una nomination BOMBA e dico: “nomino questa persona perché sa solo denigrare il prossimo e dovrebbe iniziare a risplendere di luce propria PAPAM ”si è preparato ...

tuttopuntotv : Gianmaria pronto a nominare e sbugiardare Soleil in diretta #GFVip6 #GFVip - CosmoAk : RT @Giovann45796763: #gfvip QUESTO È GIÀNMARIA CAPITE PERCHÉ CI PIACE PERCHÉ SEMPRE PRONTO CON TUTTI UN UOMO DI GRANDE UMANITÀ SALVIAMO G… - Giovann45796763 : #gfvip QUESTO È GIÀNMARIA CAPITE PERCHÉ CI PIACE PERCHÉ SEMPRE PRONTO CON TUTTI UN UOMO DI GRANDE UMANITÀ SALVIAM… - mchiaramici : RT @73737eeu: Ma ieri avete rotto il cazzo a gianmaria tutta la serata e adesso vi va bene che hanno detto cose a soleil? Pronto coerenzaaa… - 73737eeu : Ma ieri avete rotto il cazzo a gianmaria tutta la serata e adesso vi va bene che hanno detto cose a soleil? Pronto… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria pronto

In nomination vi sono invece Carmen Russo, Francesca Cipriani,Antinolfi, Maria Monsè, ... che nei giorni scorsi si era dettoa lasciare il programma per cercare di chiarirsi con sua ...... Katia, le Principesse, Miriana, Sophie,e Raffaella (durata troppo poco) il GF Vip 6 sarebbe stato una grande sala di biliardo in un ospizio. Adesso però servirebbe un'antagonistaa ...Dopo la vittoria sfiorata a X Factor 2021 (battuto all'ultima sfida da Baltimora), il giovane cantautore vicentino gIANMARIA è pronto a partire per il suo primo vero tour di concerti. Il suo "Fallirò ...Il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip è caduto in preda allo sconforto, a causa di una notizia per lui molto dolorosa ...