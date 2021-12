F1 | GP Abu Dhabi 2021 | Latifi si scusa | “Non era mia intenzione rovinare la gara”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nicholasha parlato pubblicamente dopo il Gran Premio di Abu, caratterizzato dal successo di Max Verstappen, valso il titolo mondiale di Formula 1. Il pilota della Williams, motorizzata Mercedes, ha causato involontariamente il subentro della safety car a quattro giri dalla fine, rimescolando le carte dopo un sostanziale predominio di Lewis Hamilton.ha commentato brevemente la situazione,ndosi velatamente per l’accaduto e spiegando la sua posizione: “La curva 9 dove sono andato a sbattere contro le barriere è stata difficile per tutto il weekend. Con gomme sporche ho commesso un errore e ho rovinato la mia, non era mia. Fino ad allora non ero a conoscenza della situazione in pista”. Queste quindi le parole del ...

