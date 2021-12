Eutanasia: Bazoli (Pd), 'sì al diritto di morire con dignità' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Quando la cura è stata prestata, quando ogni possibile sforzo è stato fatto, quando ogni dovere di solidarietà è stato adempiuto", sì "davanti ad una libera ancorché sofferta richiesta di essere aiutati a concludere dignitosamente la vita". Lo ha detto Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera e relatore della Pdl sul fine vita, intervenendo in aula nella discussione generale. "Partendo dai testi normativi presentati da diverse forze politiche, ed anche di iniziativa popolare, sui temi del fine vita, abbiamo ritenuto opportuno concentrarci sul perimetro segnato dai principi sanciti dalla Corte costituzionale, ritenendo che quello fosse il percorso più idoneo ed efficace per cercare di raggiungere il traguardo", ha spiegato Bazoli. "Un sentiero stretto, non facile, che fin da subito abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Quando la cura è stata prestata, quando ogni possibile sforzo è stato fatto, quando ogni dovere di solidarietà è stato adempiuto", sì "davanti ad una libera ancorché sofferta richiesta di essere aiutati a concludere dignitosamente la vita". Lo ha detto Alfredo, capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera e relatore della Pdl sul fine vita, intervenendo in aula nella discussione generale. "Partendo dai testi normativi presentati da diverse forze politiche, ed anche di iniziativa popolare, sui temi del fine vita, abbiamo ritenuto opportuno concentrarci sul perimetro segnato dai principi sanciti dalla Corte costituzionale, ritenendo che quello fosse il percorso più idoneo ed efficace per cercare di raggiungere il traguardo", ha spiegato. "Un sentiero stretto, non facile, che fin da subito abbiamo ...

