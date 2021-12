E se per Natale regalassimo un piccolo ritocco? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se fino a pochi decenni fa la medicina estetica era un tabù, tanto che chi vi ricorreva tendeva persino a nasconderla o a negare di fronte all’evidenza, star in primis, oggi le cose sono decisamente cambiate, e il ritocchino è entrato addirittura nella lista dei regali di Natale più gettonati. Trattamenti beauty da star: dai più costosi ai più bizzarri guarda le foto Leggi anche › Medicina estetica: i trattamenti di tendenza e le attenzioni dopo Covid-19 Medicina estetica: il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se fino a pochi decenni fa la medicina estetica era un tabù, tanto che chi vi ricorreva tendeva persino a nasconderla o a negare di fronte all’evidenza, star in primis, oggi le cose sono decisamente cambiate, e il ritocchino è entrato addirittura nella lista dei regali dipiù gettonati. Trattamenti beauty da star: dai più costosi ai più bizzarri guarda le foto Leggi anche › Medicina estetica: i trattamenti di tendenza e le attenzioni dopo Covid-19 Medicina estetica: il ...

Advertising

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per la cara Ucraina, perché le tensioni siano risolte con il dialogo e non con le armi. Mi addolo… - chetempochefa : 'Sarà un bellissimo Natale' 'Si, assolutamente. Dopo due anni passati in carcere. Non so, ho come la sensazione di… - borghi_claudio : Domani sarò a Siena per gli auguri di natale di @ConfidToscSud e per salutare sezione Lega e community (appuntament… - Fen_church : RT @tetrabondi: Se non sapete ancora cosa fare per natale ricordatevi che @vestitaacipolla ha creato un libro di racconti il cui ricavato a… - martina_gnd : RT @chanevlucy: SIAMO QUASI A NATALE, POSSIAMO RT? VI PREGO, DIAMO UNA CASA A BICE, UNA GATTA DI 10 ANNI CHE HA SEMPRE VISSUTO IN UN RIFUGI… -