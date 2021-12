Difesa: Rizzo (M5S), 'morto Falco Accame, difensore diritti militari' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “Con la morte dell'ammiraglio Falco Accame, già comandante del cacciatorpediniere Indomito e presidente della commissione Difesa della Camera dei Deputati nell'ottava legislatura, viene meno una voce autorevole che si è sempre levata a Difesa dei diritti dei militari e per la piena democratizzazione delle Forze Armate". Lo sottolinea Gianluca Rizzo, deputato M5S e presidente della commissione Difesa della Camera. "Ricordo la sua audizione nella scorsa legislatura alla commissione d'inchiesta sull'Uranio impoverito -aggiunge- e il suo impegno più generale per la tutela del diritto alla salute dei lavoratori con le stellette. Ci stringiamo intorno alla famiglia partecipando al loro dolore". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “Con la morte dell'ammiraglio, già comandante del cacciatorpediniere Indomito e presidente della commissionedella Camera dei Deputati nell'ottava legislatura, viene meno una voce autorevole che si è sempre levata adeideie per la piena democratizzazione delle Forze Armate". Lo sottolinea Gianluca, deputato M5S e presidente della commissionedella Camera. "Ricordo la sua audizione nella scorsa legislatura alla commissione d'inchiesta sull'Uranio impoverito -aggiunge- e il suo impegno più generale per la tutela del diritto alla salute dei lavoratori con le stellette. Ci stringiamo intorno alla famiglia partecipando al loro dolore".

