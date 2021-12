Curling, Preolimpico 2021: le azzurre cadono contro la Corea del Sud. Pesante sconfitta per 1-7 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Brutte notizie in casa Italia al Torneo Preolimpico di Curling, di scena in questi giorni a Leeuwarden (Paesi Bassi). Dopo la bella vittoria di questa mattina contro l’Estonia infatti la Nazionale femminile ha perso la seconda partita della giornata, quella contro la Corea del Sud, con il risultato di 1-7, complicando nuovamente la strada verso Pechino 2022. Il team condotto da Stefania Constantini nulla ha potuto contro le quotate avversarie, le quali hanno tenuto ben salde le redini dell’incontro, prima segnando due punti già nel primo end e, a seguito del punto di risposta da parte delle azzurre nel secondo turno, mettendone a referto altri due nel terzo. La situazione si è poi compromessa dopo il quarto round, terminato con un nulla di fatto. Non a ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Brutte notizie in casa Italia al Torneodi, di scena in questi giorni a Leeuwarden (Paesi Bassi). Dopo la bella vittoria di questa mattinal’Estonia infatti la Nazionale femminile ha perso la seconda partita della giornata, quellaladel Sud, con il risultato di 1-7, complicando nuovamente la strada verso Pechino 2022. Il team condotto da Stefania Constantini nulla ha potutole quotate avversarie, le quali hanno tenuto ben salde le redini dell’in, prima segnando due punti già nel primo end e, a seguito del punto di risposta da parte dellenel secondo turno, mettendone a referto altri due nel terzo. La situazione si è poi compromessa dopo il quarto round, terminato con un nulla di fatto. Non a ...

