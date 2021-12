Cucina il pesce e muore. Non è un malore: la tragedia che sconvolge i Castelli romani (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una morte atroce, improvvisa e ai limiti dell'assurdo, davanti alla figlia. La signora Alba S. di 73 anni, è deceduta dopo aver assaggiato un boccone di pesce che stava Cucinando nella sua casa di Pavona, piccola località dei Castelli romani nel Lazio. La tragedia è avvenuta sabato mattina, prima di un classico pranzo in famiglia. La donna è rimasta soffocata dal boccone di pesce ed è stramazzata al suolo, senza più fiato, dopo aver chiesto aiuto alla figlia che era nell'appartamento con lei. Inutile il soccorso: per la 71enne Alba non c'è stato più niente da fare. La figlia, dopo aver tentato di disostruire le vie aeree della madre ha subito chiamato i soccorsi del 118, disperata. L'ambulanza, secondo quanto riportato dal quotidiano romano il Messaggero, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una morte atroce, improvvisa e ai limiti dell'assurdo, davanti alla figlia. La signora Alba S. di 73 anni, è deceduta dopo aver assaggiato un boccone diche stavando nella sua casa di Pavona, piccola località deinel Lazio. Laè avvenuta sabato mattina, prima di un classico pranzo in famiglia. La donna è rimasta soffocata dal boccone died è stramazzata al suolo, senza più fiato, dopo aver chiesto aiuto alla figlia che era nell'appartamento con lei. Inutile il soccorso: per la 71enne Alba non c'è stato più niente da fare. La figlia, dopo aver tentato di disostruire le vie aeree della madre ha subito chiamato i soccorsi del 118, disperata. L'ambulanza, secondo quanto riportato dal quotidiano romano il Messaggero, è ...

