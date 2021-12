Covid, aumentano i contagi tra i bambini: dal 16 dicembre vaccini dai 6 anni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fra i bambini più piccoli si sono registrati circa la metà dei casi diagnosticati nell’intera fascia 0-19 anni. Nei bambini da 0 a 9 anni, l’incidenza nell’ultima settimana ha avuto «valori superiori a 250 casi per 100mila abitanti». San Marino anticipa la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fra ipiù piccoli si sono registrati circa la metà dei casi diagnosticati nell’intera fascia 0-19. Neida 0 a 9, l’incidenza nell’ultima settimana ha avuto «valori superiori a 250 casi per 100mila abitanti». San Marino anticipa la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie

