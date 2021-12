Conte | ' L' Inter sarà competitiva per anni Kane? Un campione | mi ha sorpreso'

Advertising

FBiasin : Si sprecano i paragoni tra #Inzaghi e #Conte ma la verità è che, in modi diversi, sono bravissimi entrambi. In più… - peppe937 : RT @marifcinter: #Conte: 'Due anni molto intensi all'Inter, li ho vissuti con grande entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riporta… - tende2001 : RT @marifcinter: #Conte: 'È stato fatto un bel lavoro, l'Inter oggi è competitiva e lo sarà per molti anni' - DonyLove : RT @marifcinter: #Conte: 'Due anni molto intensi all'Inter, li ho vissuti con grande entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riporta… - FrankDeSboer : RT @marifcinter: #Conte: 'Due anni molto intensi all'Inter, li ho vissuti con grande entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riporta… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Inter

Commenta per primo Premio Vittorio Pozzo per Antonio, che non ha potuto presenziare alla premiazione di Torino ma ha voluto comunque partecipare ...campione d'Italia dopo 11 anni: 'Sono ..."All'due anni intensi" ? In collegamento da Londra per la cerimonia di assegnazione del Golden Boy,ha ricordato il periodo passato a Milano: "All'sono stati due anni molto intensi, ...Conte premio Vittorio Pozzo – Antonio Conte, allenatore del Tottenham ed ex tecnico dell’ Inter ha ricevuto il premio Vittorio Pozzo e vista l’assenza fisica ha voluto mandare un video per parlare del ..." Kane? Ho avuto il piacere di allenare tanti campioni, come Tevez, Lukaku, e adesso ho il piacere di allenarne uno come Harry. Mi ha sorpreso molto, si mette al servizio della squadra e lavora per es ...