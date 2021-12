Concorso dirigenti scolastici, prova preselettiva: 50 quesiti a risposta multipla. Ecco in quale caso ci sarà. BOZZA REGOLAMENTO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella BOZZA di REGOLAMENTO del Concorso per dirigenti scolastici c'è un chiaro richiamo alla eventuale prova preselettiva, in quali casi scatta e in cosa consiste. Ecco cosa sapere in merito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nelladidelperc'è un chiaro richiamo alla eventuale, in quali casi scatta e in cosa consiste.cosa sapere in merito. L'articolo .

