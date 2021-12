Champions League, clamoroso errore durante il sorteggio. La Uefa: «È tutto da rifare». Il Real: «Pronti al ricorso» (Di lunedì 13 dicembre 2021) clamoroso errore durante il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Il VillarReal è stato estratto con il Manchester United, che aveva già affrontato durante il girone. L’incrocio, che non è permesso dalle regole Uefa, ha portato alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Atletico Madrid e al successivo annullamento del sorteggio, che verrà ripetuto alle ore 15. Non ci sta il Real Madrid, che ha preannunciato un’azione contro l’Uefa, quindi come minimo un ricorso, se verrà ripetuto il suo sorteggio. Le Merengues erano state estratte con il Benfica. Il Real fa notare che l’errore che ha portato ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021)ildegli ottavi di finale di. Il Villarè stato estratto con il Manchester United, che aveva già affrontatoil girone. L’incrocio, che non è permesso dalle regole, ha portato alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Atletico Madrid e al successivo annullamento del, che verrà ripetuto alle ore 15. Non ci sta ilMadrid, che ha preannunciato un’azione contro l’, quindi come minimo un, se verrà ripetuto il suo. Le Merengues erano state estratte con il Benfica. Ilfa notare che l’che ha portato ...

