Berlino frena Nord Stream 2 | Minsk minaccia | il prezzo del gas decolla

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Prima le parole del neocancelliere Olaf Scholz, poi quelle ancora più nette della ministra degli Esteri, la Verde Annalena Baerbock, infine l’uscita del segretario di Stato Usa Antony Blinken. Ildel gas è tornato a salire dell?11,05% a 117,46 euro per megawattora, il valore più alto dopo il picco dello scorso 6 ottobre a 125,76 euro sulla scia delle crescenti tensioni internazionali tra Bruxelles e Mosca e delle preoccupazioni per l’entrata in funzione, al momento sospesa, del2, il nuovo gasdotto che collega la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, aggirando quindi l’Ucraina con cui Mosca è sempre più in conflitto. L’entrata in funzione dell’infrastruttura russo-tedesca non può essere approvata “allo stato attuale” dalla Germania perché “non soddisfa i requisiti del diritto dell’Ue in materia di energia ...