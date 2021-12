And Just Like That | Kristin Davis reagisce ai commenti negativi sul suo aspetto fisico | Fotevi

And Just Like That: Kristin Davis reagisce ai commenti negativi sul suo aspetto fisico: "Fo...tevi" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Kristin Davis ha recentemente detto la sua a proposito delle critiche sull'età e sul suo aspetto fisico ricevute dai fan dopo l'uscita di And Just Like That... Kristin Davis ha recentemente risposto ai fan che, dopo l'uscita di And Just Like That..., hanno deciso di esternare dei commenti negativi nei confronti dell'attrice concentrandosi sul suo peso e sulla sua età: l'interprete di Charlotte York Goldenblatt ha 55 anni e a queste persone ha deciso di dire: "Fottetevi!" Intervistata dal Sunday Times Styles Magazine, la Davis ha parlato dell'attenzione che è stata rivolta a lei e alle sue co-protagoniste, Sarah Jessica Parker e Cynthia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha recentemente detto la sua a proposito delle critiche sull'età e sul suoricevute dai fan dopo l'uscita di And...ha recentemente risposto ai fan che, dopo l'uscita di And..., hanno deciso di esternare deinei confronti dell'attrice concentrandosi sul suo peso e sulla sua età: l'interprete di Charlotte York Goldenblatt ha 55 anni e a queste persone ha deciso di dire: "Fottetevi!" Intervistata dal Sunday Times Styles Magazine, laha parlato dell'attenzione che è stata rivolta a lei e alle sue co-protagoniste, Sarah Jessica Parker e Cynthia ...

