Alex Belli lascia il Gf Vip. Lite furiosa con Soleil, poi lei lo bacia: "Questo è finto come te" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli è deciso a lasciare il Grande Fratello Vip. Colpo di scena all'interno della casa più spiata d'Italia: sembra, infatti, che l'attore voglia andare via. Questa scelta ha fatto infuriare Soleil: tra i due, è nata un'accesa Lite, tanto che Belli ha apostrofato l'influencer con parole poco carine, a cui lei ha risposto delineandolo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

