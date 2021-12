Volley, Mondiale per Club 2021: Civitanova d’argento, Sada Cruzeiro trionfa 3-0 (Di domenica 12 dicembre 2021) La Cucine Lube Civitanova è medaglia d’argento al Mondiale per Club 2021 di Volley maschile. Gli uomini di coach Blengini si arrendono infatti in tre set (17-25, 22-25, 23-25) contro il Sada Cruzeiro nella finalissima del torneo, svoltosi a Betim, in Brasile. Serata “no” per i cucinieri, che faticano in tutti i fondamentali, totalizzando ben 26 errori al servizio (contro 6 aces). La formazione brasiliana invece è parsa sempre in controllo e conquista con merito il quarto Mondiale per Club della sua storia. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Il Sada ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) La Cucine Lubeè medagliaalperdimaschile. Gli uomini di coach Blengini si arrendono infatti in tre set (17-25, 22-25, 23-25) contro ilnella finalissima del torneo, svoltosi a Betim, in Brasile. Serata “no” per i cucinieri, che faticano in tutti i fondamentali, totalizzando ben 26 errori al servizio (contro 6 aces). La formazione brasiliana invece è parsa sempre in controllo e conquista con merito il quartoperdella sua storia. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Il...

