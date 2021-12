«Virtualmente» guariti

Leggi su panorama

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tornare come prima, dopo un incidente, un ictus o un intervento, grazie ad avatar, videogiochi, e mondi immaginari. È la nuova frontiera della medicina, sempre più utilizzata negli ospedali. Oggi Pietro ha 56 anni. Gestisce un bar in provincia di Venezia ed è un noto arbitro internazionale di biliardo. Ne aveva 44 quando è stato colpito da un ictus. I suoi sogni sembravano andati in fumo. Grazie a un percorso di riabilitazione che sfrutta le proprietà della realtà virtuale, non solo ha recuperato le sue funzioni motorie ma ha ripreso la sua vivace attività sociale. «Dopo un ictus, questi risultati non sono frequenti» dichiara soddisfatto Andrea Turolla, responsabile del Laboratorio di Tecnologie riabilitative al San Camillo Irccs di Venezia, dove l’uomo è stato curato. Pietro è un «guarito». E non è l’unico. Marta, 50 anni, è stata operata alla colonna ...