Traffico Roma del 12-12-2021 ore 17:30 (Di domenica 12 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati dalla redazione in aumento gli spostamenti in queste ore sulla rete viaria cittadina code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e la Tuscolana ed in esterna tra la cremazione Roma Sud difficoltà di immissione sul raccordo per chi proviene dalla stessa diramazione file sulla tangenziale Tra via delle Valli e Tor di Quinto verso l'olimpico e tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni intenso il Traffico sul lungo Tevere concludi tra il ponte Palatino il ponte Regina Margherita è lungo viale del Muro Torto verso Piazza del Popolo code anche sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe verso la tangenziale la polizia locale Ci segnala un incidente in viale Marisa Bellisario con possibili rallentamenti all'altezza del raccordo in uscita dalla città ...

Roma : Riaperto al traffico veicolare il ponte dell’Industria, detto comunemente “ponte di ferro”, dopo l’incendio di iniz… - AriannaAmbrosi0 : RT @Roma: Riaperto al traffico veicolare il ponte dell’Industria, detto comunemente “ponte di ferro”, dopo l’incendio di inizio ottobre e i… - StefanoMerlini6 : Traffico sull'Everest aka raccordo Roma #14Peaks - muoversintoscan : ????Sulla #A1 Direttissima, per veicolo in fiamme al km 16+400, traffico bloccato e 2 km di coda tra il bivio con la… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Viale dei Romagnoli altezza Via del Villaggio di San Francesco ?????? possibili rallentamenti pe… -