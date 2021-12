Stefano De Martino e la dedica speciale: intanto lui torna a ballare (Video) (Di domenica 12 dicembre 2021) Stefano De Martino torna a ballare mentre canta sulle note di Rosalina di Fabio Concato. Da tempo non lo si vedeva così carico di energia. Tutto merito di Bar Stella? Da tempo non lo vedevamo così felice e carico di entusiasmo. Stefano De Martino continua le prove per la trasmissione Bar Stella, che andrà in onda dal 28 dicembre in seconda serata su Raidue. Proprio in queste ore mostra una chicca su quello che vedremo nel programma: Stefano infatti canta e balla sulle note di Rosalina di Fabio Concato. Un’esibizione che lascia i follower sospirare per la sua avvenenza fisica. Era da tempo che il conduttore non si mostrava così e vederlo ballare e cantare fa piacere ai fan che lo seguono numerosissimi sul suo profilo Instgaram dove ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 dicembre 2021)Dementre canta sulle note di Rosalina di Fabio Concato. Da tempo non lo si vedeva così carico di energia. Tutto merito di Bar Stella? Da tempo non lo vedevamo così felice e carico di entusiasmo.Decontinua le prove per la trasmissione Bar Stella, che andrà in onda dal 28 dicembre in seconda serata su Raidue. Proprio in queste ore mostra una chicca su quello che vedremo nel programma:infatti canta e balla sulle note di Rosalina di Fabio Concato. Un’esibizione che lascia i follower sospirare per la sua avvenenza fisica. Era da tempo che il conduttore non si mostrava così e vederloe cantare fa piacere ai fan che lo seguono numerosissimi sul suo profilo Instgaram dove ...

Advertising

361_magazine : Stefano De Martino torna a ballare mentre canta sulle note di Rosalina di Fabio Concato. Da tempo non lo si vedeva… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la frase compromettente che incastra i due ex - infoitcultura : Belen Rodriguez, sui doni di Natale la dedica a Stefano De Martino: ritorno di fiamma? Il dettaglio che non sfugge… - infoitcultura : Stefano de Martino su Belen: “Non voleva più fare l’amore”, il terribile retroscena - festyles28 : No raga ditemi se Manuel non assomiglia tipo tantissimo a Stefano de martino CIOÈ DAI -